Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить рост зарплат бюджетников в начале 2023 года в соответствии со среднемесячной зарплатой субъектов, занятых в сфере экономики, сообщается на сайте Кремля. Глава государства также отметил параллельный рост зарплат отдельных категорий работников, реализующих деятельность в госсекторах.

Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, — сообщили на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения Путин назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и высших должностных лиц субъектов РФ.

Ранее Путин заявил, что в России выросли показатели среднемесячной зарплаты на 12,7%. При этом он отметил, что такие темпы роста все еще незначительны для среднестатистических граждан РФ. Президент отметил важность роста зарплатных показателей с учетом текущей инфляции. По информации российского главы, на данный момент «темпы роста зарплат все-таки немного отстают от роста цен». Путин спрогнозировал, что по мере снижения инфляции картина изменится в лучшую сторону.