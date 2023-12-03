Путин поручил профинансировать фонд «Талант и успех»

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил в полном объеме обеспечить с 2024 года финансирование фонда «Талант и успех». Главе государства должны представить доклад до 1 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.

Обеспечить с 2024 года финансирование в полном объеме осуществляемой образовательным фондом «Талант и успех» деятельности: по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, включая реализацию мероприятий, направленных на оказание таким лицам содействия в получении образования, — говорится в документе.

Российский лидер также поручил обеспечить выплату президентских грантов проявившим выдающиеся способности в определенной сфере деятельности. Кроме того, Путин поручил выплачивать президентские премии победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и их тренерам.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить Путину доклад по выполнению поручений до 1 февраля 2024 года. Далее глава правительства должен будет отчитываться перед президентом один раз в полгода.

Ранее Путин заявил, что достижения России привлекают внимание всего мира. Он напомнил, что 1 марта 2024 года в Сочи откроется Всемирный фестиваль молодежи. Российский лидер назвал талантливых и целеустремленных людей главным богатством страны.