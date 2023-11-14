Путин поручил продумать совершенствование систем оповещений населения о ЧС

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и МЧС рассмотреть вопрос усовершенствования систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях, сообщили в Кремле. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России в целях совершенствования единой государственной системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций дополнительно рассмотреть вопрос о совершенствовании систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а также о прогнозировании угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, — говорится в сообщении.

Также кабинету министров и МЧС необходимо рассмотреть вопрос об ограничении использования земель в зонах затопления и подтопления. И рассмотреть целесообразность уточнения нормативно-правовой базы в части, которая затрагивает проекты сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, разрушения берегов водоемов.

Кроме того правительство и министерство рассмотрят возможности использования резервов ресурсов, предназначенных для устранения ЧС, при введении режима повышенной готовности. А также продумают прогнозирование угроз возникновения ЧС. Доклад должен быть представлен российскому лидеру до 1 февраля 2024 года.

Ранее Владимир Путин поручил «Газпрому» утвердить графики газификации Белогорска и Биробиджана, а также поселка Малая Хапсоль. Президент поставил задачу разработать планы с учетом реализации «Восточной системы газоснабжения».