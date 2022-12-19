Путин поручил продолжить работу по оценке действий нацистов в годы ВОВ

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время совместного заявления с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по итогам российско-белорусских переговоров

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил по итогам 45-го заседания Российского организационного комитета «Победа», состоявшегося 15 ноября, продолжить работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. В тексте поручения также отмечается необходимость организации соответствующих судебных процессов. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства также назначил дату доклада по этому вопросу — до 30 июня 2023 года, а далее раз в полгода.

Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и органами государственной власти <...> и при участии Верховного Суда Российской Федерации продолжить работу по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны и организации соответствующих судебных процессов, — сказано в тексте поручения.

В документе также обозначена необходимость включить материалы о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в федеральные основные общеобразовательные программы.

В ноябре Владимир Путин сообщил, что Россия в последние годы пытается восстановить справедливость, инициируя судебные заседания в тех регионах, которые наиболее всего пострадали от немецких военных. По его словам, вражеские войска устроили геноцид против Советского Союза, и в особенности против отдельных групп населения.