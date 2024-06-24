Путин поручил проанализировать работу органов опеки

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать работу органов опеки и представить в случае необходимости предложения по ее совершенствованию, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля. Как отмечается, правительство и регионы должны выполнить указания до 1 декабря.

Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся, — говорится в документе.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что отца детей нельзя лишить участия в воспитании детей после развода, даже если суд «оставил» их с матерью. Она отметила, что Конституция РФ и Семейный кодекс РФ защищают права мужчины. Юрист подчеркнула, что, как бы родители ни относились друг к другу, они должны помнить, что в интересах детей необходимо сохранить им как мать, так и отца.

До этого сообщалось, что депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который позволил бы матерям детей до семи лет брать на работе один оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации с ребенком. Парламентарии предложили реализовать новые нормы с начала 2025 года.