Путин поручил принять меры для наращивания объемов мяса птицы на рынке

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 декабря представить идеи по дополнительной поддержке для увеличения предложения и объемов производства мяса птицы на внутреннем рынке. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина, опубликованном на сайте Кремля.

Представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства, — сказано в документе.

Ранее в России прошли антикартельные проверки производителей мяса кур и яиц. Федеральная антимонопольная служба инициировала мероприятия из-за увеличения цен в оптовом сегменте. Проверки прошли в Ленинградской, Новгородской, Тамбовской, Ростовской областях и других регионах РФ.

Минсельхоз в свою очередь предложил на полгода ограничить экспорт мяса птицы и яиц, чтобы сдержать рост потребительских цен и не допустить дефицита продукции. По мнению гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, введение ограничений на экспорт любой продукции с высокой добавочной стоимостью — плохая идея, и запрет на поставку курятины в другие страны не сильно отразится на внутренних ценах.