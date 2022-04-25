Путин поручил пресекать «закулисные сговоры» в бизнесе Путин призвал обеспечить свободу бизнеса, но не допускать закулисных картельных сговоров

Необходимо обеспечить свободу бизнеса, но не оставлять без внимания закулисные картельные сговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС. При этом глава государства отметил, что количество необоснованных проверок предпринимателей в России снизилось, в том числе благодаря работе прокуратуры.

Во многом благодаря вашим усилиям снизилось количество необоснованных проверок бизнеса, жёстко пресекалась пропаганда экстремизма в информационном пространстве, противоправная деятельность некоторых неправительственных организаций, — заявил российский лидер.

Он также подчеркнул, что отечественные предприниматели достойно проявляют себя, и нужно их максимально поддержать, в том числе снижением надзорной нагрузки.

В начале апреля Федеральная налоговая служба приостановила выездные проверки всех российских IT-компаний до 3 марта 2025 года. Такое решение принято в рамках поддержки бизнеса в условиях санкционного давления, а также по поручению Министерства финансов. Исключение составляют проверки, которые будут назначены с согласия вышестоящего налогового органа или ФНС России.