Путин поручил правительству поддержать медиков в новых регионах России

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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны поддержать медиков, которые работают на новых территориях РФ. По словам главы государства, врачи в этих регионах сталкиваются с колоссальной нагрузкой, несопоставимой с той, которая была при пандемии.

Там медработники на этих новых территориях так называемых, работают в очень тяжелых условиях. Нагрузка у них колоссальная. Просто несопоставимая с той нагрузкой, которую испытывают наши медработники даже в условиях пандемии. Подумайте над этим. Надо подумать, как их поддержать, — сказал Путин.

Кроме того, Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов в новых регионах. Глава государства подчеркнул, что к 2030 году субъекты должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, социальных услуг и других параметров качества жизни.

Вместе с тем российский президент подчеркнул необходимость в помощи по вопросам инвестиций в новые регионы России. Путин обратилл внимание на первоочередную поддержку местного бизнеса.