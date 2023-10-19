Путин поручил повысить отчисления от лотерей в госбюджет

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Президент России Владимир Путин поручил повысить отчисления в государственный бюджет от лотерей и букмекерской деятельности. В ходе своего выступления на XI Международном форуме «Россия — спортивная держава» президент подчеркнул, что отчисления от лотерей идут на развитие детско-юношеского, массового, а также профессионального спорта.

Глава государства подчеркнул, что отчисления от лотерей на спорт должны производиться в общем объеме. Соответствующее поручение было дано Министерству финансов России. Отмечается, что по действующему законодательству 10% разницы между суммой выручки от проведения лотереи и суммой призового фонда перечисляются в бюджет.

Владимир Путин ранее заявил, что правительство страны намерено вовлечь 70% граждан в систематические занятия спортом. Цель должна быть достигнута к 2030 году. Кроме того, власти РФ продолжат следовать стратегии по поддержанию традиции образования в спорте высших достижений. Отдельное внимание президент уделил и новым видам спорта, в частности киберспорту. Также он напомнил, что в 2024 году в Казани пройдут соревнования «Игры будущего», участие в которых примут около двух тысяч человек. Мероприятия пройдут в формате фиджитал и объединят соревнования в физическом и цифровом измерениях.