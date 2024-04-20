Путин поручил повысить оклады медработников Путин поручил довести оклады медиков до 50% фонда оплаты труда медорганизаций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству довести оклады медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций, сообщается на сайте Кремля. Доклад о проделанной работе необходимо представить главе государства до 30 апреля.

[Поручено] рассмотреть вопрос о параметрах мероприятий по доведению окладов медработников медорганизаций, участвующих в базовой и территориальных программах ОМС, до 50% фонда оплаты труда указанных организаций, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. В законопроекте, который намерена внести в Госдуму фракция «Справедливая Россия — За правду», сообщается, что у большинства предприятий РФ размеры тарифных ставок ниже этого уровня.

Как отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, он позитивно относится к идее приравнять минимальный оклад к уровню МРОТ. Парламентарий подчеркнул, что споры о минимальных зарплатах идут уже давно. По его словам, сейчас работодатели премиями доводят заработок до уровня МРОТ, чтобы не нарушать закон. Депутат уточнил, что зачастую в регионах базовый оклад оказывается меньше минимального размера.