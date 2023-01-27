Путин поручил повысить минимальную зарплату с опережением инфляции

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Президент России Владимир Путин

Президент Владимир Путин поручил правительству повысить в текущем году размер минимальной зарплаты с опережением темпов инфляции, сообщается на сайте Кремля. Поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря 2022 года.

Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году, - говорится в тексте.

Кроме того, правительству поручено проработать предложения по дальнейшему увеличению МРОТ. Доклад по данному вопросу кабмин должен представить главе государства до 1 июля.

Размер МРОТ в России в очередной раз повысился с 1 января и составляет 16 242 рубля. По России в целом прожиточный минимум на 2023 год устанавливается в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения он составляет 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в новых субъекта минимальная зарплата будет такой же, как по всей России. Что касается прожиточного минимума, в ДНР и ЛНР он в среднем составит 11200 рублей, а в Запорожской и херсонской областях – 11 644 рубля.