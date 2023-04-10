Путин поручил подтянуть доходы крымчан до среднероссийских Путин потребовал сократить разницу в доходах жителей Крыма и других регионов России

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин потребовал сократить разницу в доходах жителей Крыма и других регионов России, сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение он отдал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития полуострова.

Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и города Севастополя принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и города Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области, — говорится в поручении.

В качестве ответственных за его выполнение указаны премьер-министр Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Отчитаться перед главой государства они должны к 1 сентября, а затем представлять соответствующие доклады каждые полгода.

Ранее Путин заявил, что повышение реальных доходов россиян и их благосостояния является «задачей номер один» для государства. Он отметил, что власти ожидают в нынешнем году роста реальных зарплат в целом по стране на 3–5%, а реальных располагаемых доходов населения — на 2–3%.