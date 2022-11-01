Путин поручил проработать безвизовый режим для иностранцев Путин поручил продумать безвизовый режим для иностранцев без учета принципа взаимности

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Президент России Владимир Путин

Президент России Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности, сообщается на сайте Кремля. Кроме того, в числе поручений российского лидера — возобновление действия электронных виз для граждан дружественных стран.

Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях, — говорится в перечне поручений.

Ранее президент России пообещал, что поручит МИД РФ проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов. Глава государства призвал не основываться в этих вопросах на взаимности, подчеркнув, что при обеспечении интересов России нужно использовать принципы, которые пойдут на пользу стране.

До этого ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь россияне столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. В частности, по новым правилам визовый сбор вырастет с €35 до €80, сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будут выдавать однократный «шенген» строго под даты поездки.