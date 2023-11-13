Путин поручил передать Крыму все акции «Крымэнерго»

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций компании «Крымэнерго» из федеральной собственности Республике Крым, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступает в действие со дня его подписания.

Принять предложение правительства РФ и совета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного обществ «Крымэнерго», — следует из указа.

ГУП «Крымэнерго» создано в апреле 2014 года. 100% уставного капитала предприятия находятся в собственности Минтопэнерго Крыма. Компания, согласно данным с ее официального сайта, обеспечивает электроэнергией более 894 тысяч бытовых абонентов и порядка 28 тысяч юрлиц.

В октябре сообщалось, что правительство РФ выделит «Крымэнерго» 1 млрд рублей из резервного фонда для компенсации расходов энергетической компании на обслуживание и ремонт оборудования, поставку приборов учета и на мероприятия по вопросам антитеррористической защищенности в 2022 году. За счет этих денег также планируется завершить более тысячи мероприятий по техническому обслуживанию приборов, поддерживающих бесперебойную поставку электричества.