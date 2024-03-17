Путин поручил освободить бойцов СВО от уплаты процентов по кредитам

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин призвал освободить бойцов СВО от процентов по кредитам на время «кредитных каникул», сообщается на сайте Кремля. Соответствующее поручение по изменению законодательства дал глава государства правительству.

Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, исключающих начисление процентов по кредитным договорам в течение льготного периода, — говорится в сообщении.

В марте правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий списание процентов по займам, начисляемых в период кредитных каникул, для участников спецоперации. Изменения предлагается внести в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить браки с погибшими участниками спецоперации. По его словам, они необходимы для того, чтобы положенные военнослужащим льготы могли получить те, кто не состоял с ними в официальных отношениях. Это поможет женщинам, которые находились с погибшими мужчинами в гражданском браке, добавил депутат.