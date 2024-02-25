Путин поручил определить условия участия россиян в Олимпиаде-2024

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России подготовить предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщил помощник главы государства Игорь Левитин. По его словам, которые приводят «Известия», отборочные соревнования уже идут.

Нужно определиться по каждой федерации, спортсмены которой пройдут отбор, на каких условиях они будут участвовать в этих Олимпийских играх и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов, — сказал Левитин.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет объявил, что российских спортсменов, прошедших отбор, допустят до парижских Игр в индивидуальном нейтральном статусе, без флага и гимна, а также другой символики РФ. Вместе с тем МОК запретил участвовать в Олимпиаде атлетам, связанным с силовыми структурами, а также выступавшим в поддержку СВО.

23 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение МОК о приостановке членства ОКР в организации. Комиссия постановила, что это не нарушило принципы законности и равенства.