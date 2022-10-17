Путин поручил оказать необходимую поддержку пострадавшим в Ейске

Фото: Прокуратура Краснодарского края

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета Су-34 в Ейске, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что российский лидер дал поручение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в город для оказания помощи.

Владимир Путин принял доклады губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы МЧС Александра Куренкова и министра здравоохранения Михаила Мурашко о происшествии с военным самолётом, потерпевшим крушение в Ейске. Президент поручил главе региона и министрам вылететь на место происшествия для оказания всей необходимой помощи пострадавшим, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Ейске на жилой дом упал самолет, воздушное судно загорелось, пожар перекинулся на многоэтажку. Позднее Минобороны России подтвердило крушение военного самолета Су-34 в Ейске, указав, что причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Информация была получена от катапультировавшихся пилотов. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет.

Позже Mash написал, что как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске. По данным канала, еще троих, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. «Известия» также сообщили об одном погибшем, однако, согласно данным издания, число пострадавших достигает десяти.