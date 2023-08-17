Путин поручил обновить общественный транспорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по обновлению общественного транспорта. В ходе заседания президиума Госсовета глава государства указал, что общественный транспорт должен обновляться во всех регионах. По его словам, которые приводит РИА Новости, нужно создать комфортные условия для поездок.

Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена. Я прошу правительство принять здесь все необходимые меры, — заявил Путин.

Обновление парка является важнейшей задачей, подчеркнул российский лидер. Так, до 2030 года в регионах требуется обновить более 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев, сообщил Путин.

Президент отметил, что в последнее десятилетие наблюдался бум роста числа личных автомобилей, и популярность общественного транспорта заметно снижалась, особенно в крупных городах. Но сейчас, по его словам, тенденция меняется, и все больше людей предпочитают именно городской транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный.

Путин уточнил, что в основном такая тенденция наблюдается в городах, где все виды транспорта увязаны в единую удобную и востребованную жителями систему. Примером безусловного эталона в этом Путин назвал Москву.

В марте 2023 года в ходе опроса более трети россиян в городах-миллионниках высказали мнение, что повысить популярность общественного транспорта можно снижением стоимости проезда и увеличением регулярности маршрутов. При этом 30% заявили, что на такую мотивацию может повлиять повышение доступности и широты транспортной сети.