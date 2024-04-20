Путин поручил направлять полученные за счет ОМС средства на зарплаты врачам

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям направлять средства обязательного медицинского страхования (ОМС) на зарплаты медработникам в приоритетном порядке, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. Глава государства также попросил установить мониторинг кадрового обеспечения организаций первичного звена здравоохранения.

Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечить: направление в приоритетном порядке средств обязательного медицинского страхования, дополнительно полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на выплату заработной платы медицинским работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения, — говорится в перечне поручений.

В документе также указана необходимость с 1 марта 2024 года предоставить ежемесячные соцвыплаты медработникам первичного звена здравоохранения, расположенным в районных центрах, малых городах и сельских населенных пунктах. Предполагается, что средства будут оформлены как социальная выплата.

Для населенных пунктов с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек размер выплат составит до 29 тысяч рублей. Для населенных пунктов, где проживает до 50 тысяч человек, размер выплат составит до 50 тысяч рублей.

Перечень поручений был сформирован по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встрече с учеными 14 февраля. В частности, в ходе мероприятия глава государства заявил, что принцип работы системы здравоохранения в России в обозримом будущем нужно изменить. Он отмечал, что все больницы и клиники должны быть ориентированы на сбережение здоровья граждан.