Путин призвал обеспечить россиян доступными легковыми автомобилями Путин поручил обеспечить россиян необходимым количеством легковых автомобилей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году резко выросли цены на легковые автомобили, но сократились их продажи. На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности он призвал насытить рынок, обеспечив достаточное предложение для россиян, сообщает РИА Новости.

Задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, в два последних года в России ежегодно продавались около 1,5 млн автомобилей, но в 2022 году объёмы продаж легковых автомобилей серьезно уменьшились. За первые пять месяцев года падение составило 51%. Президент указал на то, что избежать резкого роста стоимости автомобилей удалось бы, если бы снижение продаж не вышло из пределов 20–25%.

Ранее стало известно, что Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома. Он добавил, что зарубежные партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с РФ или отказались от него, это отразится на выпуске продукции.