Путин поручил помочь «Русскому куполу» в развитии систем борьбы с БПЛА

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил помочь компании «Русский купол» в производстве систем обнаружения и подавления БПЛА, говорится на сайте Кремля. Исполнить поручение предстоит Минпромторгу РФ.

Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах, — указано в сообщении.

Отвечать за исполнение поручения будет глава Минпромторга вице-премьер Денис Мантуров. До 27 апреля Путину должен быть представлен доклад о ходе исполнения поручения.

Ранее в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо» сообщили, что российские инженеры создали уникальный акустический детектор «Малик» для определения местонахождения любых типов беспилотников по звуку. Поиск дронов будет происходить вне зависимости от используемых противником радиочастот, уточнили специалисты.

Детектор собран в двух модификациях с применением гражданских компонентов. Первую версию устройства можно использовать для охраны блиндажей, окопов и транспортных средств. Вторая вешается на бронежилет и называется «Малик мини».