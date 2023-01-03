Путин поручил Минобороны поучаствовать в создании фильмов о героях СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие на Запорожском направлении

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ помочь документалистам в создании фильмов о героях специальной военной операции на Украине, сообщается на сайте Кремля. Президент также поручил Минкультуры РФ обеспечить показ в киносетях отечественного документального кино на темы, посвященные СВО, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии.

Минобороны России при участии автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» поручено оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм, — говорится в поручении.

Кроме того, Путин потребовал к 1 февраля представить предложения по организации фестиваля патриотического документального кино.

Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее заявила, что для сохранения кинотеатральных показов в России необходимо выпускать около 300 отечественных картин в год. При этом она подчеркнула, что порядка 60 фильмов должны быть крупными релизами.