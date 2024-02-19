Путин поручил кабмину повысить реальные доходы россиян

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в 2024 году уделить особое внимание повышению реальных доходов россиян и снижению уровня бедности, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Там указано, что распоряжение было обращено к правительству и исполнительным органам субъектов страны, а также Банку России. Доложить о проделанной работе им следует до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024 года.

[Обеспечить] увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности, — говорится в поручении главы государства.

Ранее Путин заявил, что ВВП России вырос на 3,6% в 2023 году. Показатель оказался выше прогнозируемого, подчеркнул он. Президент уточнил, что среднемировой темп роста ВВП составляет 3%, а темп роста экономик развитых стран — в среднем 1,5%.

Российский лидер также поставил перед правительством задачу сохранить макроэкономическую стабильность и устойчивость госфинансов. По его словам, при этом крайне важно выдерживать баланс между задачами развития экономики и ценовой стабильности. Президент отметил, что приоритетом в планах укрепления российской экономики должно быть повышение качества жизни и уровня доходов россиян.