Путин поручил к 1 ноября подготовить базу для эскроу-счетов в ИЖС

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Президент России Владимир Путин распорядился до 1 ноября подготовить законодательную базу для внедрения эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве, сообщила пресс-служба Кремля. Поручение было адресовано правительству РФ.

С учетом ранее данных поручений ускорить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих создание механизма применения счетов эскроу при расчетах организаций, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов, — сказано в списке поручений.

Кроме того, президент поручил сократить количество документации и согласований, необходимых при реализации проектов капитального строительства. Выполнить это требование кабмину надлежит до 1 марта 2024 года.

Ранее Путин поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ускорить решение вопросов, связанных с доступностью деревянного домостроительства. При этом глава ведомства Ирек Файзуллин отметил, что российские специалисты уже могут строить деревянные дома высотой в четыре этажа.

До этого стало известно, что в России могут появиться правила по строительству деревянных домов высотой до 12 этажей. В Минстрое объяснили, что такие строения более устойчивы к нагрузкам и имеют более высокую прочность и скорость строительства. Кроме того, они экономичны и подходят к любым климатическим условиям.