Путин поручил избавить сферу средств реабилитации от монополии

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Минтруду РФ избавить сферу производства средств реабилитации от монополии, сообщается на сайте Кремля. В ходе своего выступления на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства подчеркнул, что сейчас данная отрасль поддерживается из бюджетных средств, однако для нее можно найти и внебюджетные деньги.

Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии, — заявил глава государства.

Президент также отметил, что России следует вести себя активнее и развивать паралимпийский спорт. Он выразил уверенность в том, что иностранные спортсмены с ограниченными возможностями с радостью примут участие в соревнованиях, организованных РФ.

Владимир Путин ранее раскритиковал развитие спортивной инфраструктуры в селах. По его словам, соответствующая государственная программа до сих пор не была принята. Поручение президента по разработке подпрограммы «Спорт на селе», направленной на решение проблемы, так и не было выполнено. Путин призвал членов Совета по развитию физической культуры и спорта разобраться в этой ситуации и принять все необходимые меры для решения вопроса.