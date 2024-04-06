Путин поручил главе МЧС РФ срочно вылететь в Оренбургскую область

Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову оперативно прибыть в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать необходимые работы в зоне бедствия, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует РИА Новости, президента о происходящем в Орске проинформировал губернатор региона Денис Паслер.

Президент Путин проинформирован находящимся на месте затопления губернатором Денисом Паслером. Также министр Куренков доложил о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах. <...> Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия, — сказал он.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. В городе были включены сигналы оповещения. Исходя из опубликованных видео с места происшествия, бурлящий поток воды сносил все на своем пути. Следователи устанавливают все обстоятельства прорыва дамбы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности. Спасатели эвакуировали 1121 жителя города, включая 331 ребенка. В МЧС России уточнили, что помощь также оказывается животным, для их поиска используются беспилотники.