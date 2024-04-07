Путин поручил главе МЧС контролировать ситуацию с паводками в двух регионах Куренкову поручено контролировать ситуацию с паводками в Кургане и Тюмени

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову держать на контроле ситуацию с паводками в Курганской и Тюменской областях, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По информации пресс-секретаря главы государства, российский лидер планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов, передает РИА Новости.

Президент в разговоре с Куренковым особо акцентировал и отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях, — говорится в сообщении.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона с призывом об эвакуации на фоне ЧС в Оренбургской области. Он подчеркнул, что Курган и соседние населенные пункты может затопить уже через четыре дня.

Курган находится всего в нескольких километрах от границы с Казахстаном, власти которого ввели режим ЧС в 10 регионах из-за наводнений. Глава республики Касым-Жомарт Токаев назвал это природное явление крупнейшим в истории республики за последние 80 лет. Президент добавил, что на борьбу с паводками направлены все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ.