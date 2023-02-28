Путин поручил ФСБ усилить контрразведку и выявлять неонацистов

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В ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время необходимо усилить работу контрразведки. Кроме того, он поручил поставить заслон перед украинскими диверсантами, а также выявлять тех, кто пытается расколоть российское общество при помощи неонацизма и сепаратизма.

Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это всегда применялось в отношении нашей страны. Нужно пресечь попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле. Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделять обеспечению экономической безопасности и борьбе с коррупцией. Региональные подразделения ФСБ будут и впредь решать поставленные задачи, — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что прошлый год был особым как для России в целом, так и для ФСБ в частности. Он отметил, что подразделения спецслужбы принимали непосредственное участие в проведении специальной военной операции на Украине и выполняли сложные оперативные задачи.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия сорвала планы коллективного Запада по ее изоляции и расчленению. По его словам, Москва развивает тесные и результативные связи с мировым большинством.

Лавров добавил, что в последние годы значительно возросло число стран, которые выразили желание присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. При этом он подчеркнул, что речь идет о государствах, которые играют в своих регионах заметную роль.