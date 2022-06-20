Путин поручил досрочно назначать пенсии по старости многодетным отцам Путин поручил до 1 октября рассмотреть вопрос о досрочном назначении пенсий по старости многодетным отцам

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность досрочного назначения пенсий многодетным отцам, сообщается на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 октября. Ответственный — премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам, — говорится в перечне поручений.

Кроме того, до 15 августа поручено определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена «Родительская слава», а также лицам, награжденным орденом «Родительская слава» в размере 200 тыс. рублей и 500 тыс. рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что граждане России имеют право на получение накопительной части пенсии раньше, чем наступит общеустановленный пенсионный возраст. Такая возможность существует с момента повышения пенсионного возраста в 2019 году.