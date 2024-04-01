Путин поручил вывести Россию в четверку экономик мира

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Президент России Владимир Путин поручил правительству вывести страну в четверку крупнейших экономик мира по показателю ВВП к 2030 году. Такое распоряжение он дал по итогам послания Федеральному собранию. Перечень поручений президента представила пресс-служба Кремля.

Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять меры, обеспечивающие вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности, — говорится в публикации.

Правительство России к 2030 году должно повысить уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, кабмину необходимо сократить долю импорта в ВВП до 17% и нарастить несырьевой неэнергетический экспорт минимум на две трети. Правительству следует отчитаться о проделанной работе до 31 марта 2025 года.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин поручил увеличивать минимальный размер оплаты труда опережающими темпами. В частности, показатель должен составить 35 тысяч рублей к 2030 году.