Путин поручил до 1 июля оказать помощь пострадавшим от лесных пожаров

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля оказать помощь пострадавшим от лесных пожаров в Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях. Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, до 1 августа следует реализовать меры социальной поддержки тех, у кого сгорело или пострадало жилье, а до 15 ноября завершить первоочередное восстановление инфраструктуры, ремонт поврежденного и строительство нового жилья для пострадавших.

Кроме того, в рамках указа президент поручил страховым организациям ускорить выплаты из-за пожаров, сократив перечень представляемых документов и упростив процедуры их представления. Также следует организовать отдых детей, которые живут в этих регионах и пострадали от возгораний, и проработать до 1 сентября вопрос о реструктуризации задолженности пострадавших по кредитам.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников заявил, что главной причиной всех лесных и природных пожаров в России остаются халатность или прямой умысел людей, а также неосторожность при обращении с огнем. В качестве доказательства глава Рослесхоза сослался на череду пожаров, произошедших 7 мая в Красноярском крае, Омской и Курганской областях.

В результате пожаров в Красноярском крае погибли восемь человек. 7 мая в связи с резким ухудшением погоды и сильным ветром на территории 60 населенных пунктов произошел пал травы, вызвавший серьёзные пожары. Причиной стало короткое замыкание электропроводки и обрывы ЛЭП.