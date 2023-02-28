Путин поручил держать под особым контролем границу с Украиной

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Пункт пропуска на российской границе

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинской границе. По его словам, сотрудники спецслужбы должны пресекать работу диверсантов и ввоз в РФ оружия и боеприпасов, сообщает РИА Новости.

Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов, — сказал Путин.

Кроме того, глава государства поручил ФСБ постоянно контролировать объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Также перед ФСБ поставлена задача развивать систему противодействия терроризму в регионах, особенно в новых.

Приграничные регионы России не раз попадали под обстрелы ВСУ. Так, 28 февраля в селе Устинка Белгородской области упали фрагменты украинских снарядов. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, они повредили три частных домовладения.

Ранее мэр города Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что один из трех беспилотников, которые атаковали Белгород, влетел в окно квартиры. В результате инцидента никто не пострадал, жильцов эвакуировали в безопасное место.