Путин попросил искусственный интеллект придумать новогоднюю сказку

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин, находясь на тематической выставке в Москве, попросил искусственный интеллект (ИИ) придумать новогоднюю сказку, сообщает РИА Новости. Компьютер справился с задачей и предложил свое сочинение на суд главы государства.

Компьютер сочинил сказку про приключения Деда Мороза и Снегурочку. Авторы экспозиции попросили ИИ ее озвучить.

На выставке президенту рассказали о достижениях в сфере развития искусственного интеллекта. Так, ИИ способен не только создавать сказки и генерировать изображения. Он также может обучать детей и разрабатывать научные гипотезы, передает РИА Новости.

Путин заявил, что монополия западных платформ в сфере ИИ опасна и недопустима. По этой причине, как подчеркнул президент, нужно привлекать российских специалистов, в том числе в гуманитарной сфере, для разработки надежных и безопасных технологий в этой отрасли. В качестве примера Путин привел успешное сотрудничество институтов Российской академии наук и «Яндекса», подготовивших Национальный корпус русского языка.

Ранее стало известно, что на выставке пресс-секретарь президента Дмитрий Песков смог «примерить» лицо американского предпринимателя Илона Маска. Представитель Кремля воспользовался сервисом искусственного интеллекта от «Сбера» GigaChat с технологией дипфейк.