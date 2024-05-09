Путин пообщался со 100-летним ветераном на параде Победы

Фото: МО РФ

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Куропатковым, сообщил корреспондент РИА Новости. В июле текущего года бывшему военнослужащему исполнится 101 год. На параде ветеран находился на трибуне рядом с президентом.

По традиции ветераны боевых действий и участники ВОВ приглашены на парад Победы. Куропатков, как сообщает агентство, сражался в Сталинграде и под Ленинградом.

С началом войны мужчина ушел в армию добровольцем. Уже в октябре 1941 года он принял участие в боях на дальних подступах к Москве. Позднее он попал в 196-ю стрелковую дивизию 62-й армии, участвовал в боях у тракторного завода, переправлял снаряды с одного берега Волги на другой, даже будучи раненым.

После окончания ВОВ Куропатков не окончил военную карьеру и продолжил службу в Советской Армии. Еще более 30 лет он находился в управлении ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота СССР.

Ранее сообщалось, что парадный расчет участников специальной военной операции прошел по Красной площади в Москве. Во главе строя встал Герой России, подполковник Евгений Хабаров. Бойцы пронесли знамена подразделений, освобождавших Новороссию в годы Великой Отечественной войны.