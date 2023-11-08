Ребенок спрятался под одеяло при виде Путина На встрече с Путиным в центре Рогачева мальчик спрятался от него под одеялом

Фото: kremlin.ru

На встрече президента России Владимира Путина с детьми в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева маленький мальчик спрятался под одеялом. За это мать мальчика пригрозила оставить его без телефона на два дня, но глава государства вступился за ребенка.

Ну ладно, пускай поиграет, — сказал Путин.

Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачева — одна из ведущих мировых клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Решение о ее создании было принято в 2005 году после встречи Путина с больным лейкозом 10-летним Димой Рогачевым, в честь которого впоследствии и был назван центр.

Ранее сообщалось, что Путин опустился на одно колено во время фотографирования с детьми. Глава государства сначала ознакомился с работой нового корпуса исследовательского центра — ядерной медицины, а затем зашел в палаты реабилитации и лечебной терапии.