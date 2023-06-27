Путин пообщается с руководителями российских СМИ Песков: Путин проведет закрытую встречу с руководителями СМИ 27 июня

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 27 июня вечером проведет закрытую встречу с руководителями российских СМИ, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, на ней будут присутствовать представители новых и традиционных электронных СМИ.

Вечером уже президент пообщается с руководителями российских СМИ. Там и традиционные электронные СМИ, и новые СМИ будут, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что президент 27 июня обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок в стране во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. С некоторыми военнослужащими Минобороны глава государства встретится отдельно, отметил Песков.

Ранее Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил, что попытка мятежа в стране в любом случае была бы подавлена. По словам главы государства, произошедшее играло на руку врагам РФ, которые хотели бы, чтобы «солдаты стреляли друг в друга».

В ходе обращения Путин поблагодарил сотрудников силовых структур за их действия в ходе конфликта, президента Белоруссии Александра Лукашенко — за содействие в переговорах и российский народ — за стойкость.