Путин пообещал защитить Крым и Севастополь от любых угроз

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Президент России Владимир Путин

Обеспечение безопасности для Крыма и Севастополя является одним из наиболее важных вопросов на сегодняшний день, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям полуострова по поводу годовщины присоединения к РФ. Он пообещал защитить территорию Крыма от всех возможных угроз, сообщает РИА Новости.

Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня, и мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы, — сказал Путин.

Также в ходе обращения он заявил, что власти России обязательно решат задачи ускоренного социального-экономического развития полуострова, а также реализуют планы по повышению качества жизни и доходов людей, по наращиванию потенциально успешных сфер деятельности в регионе.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российской границы. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.