Путин пообещал статус ветерана всем защитникам Донбасса

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пообещал дать статус ветерана военнослужащим в Донбассе, уволившимся со службы в связи с ранением до 30 сентября 2022 года, когда в состав России были приняты новые территории. Путин заверил, что вопрос о приравнивании к ветеранам жителей новых регионов, участвующих в спецоперации, будет решен. Глава государства также заявил, что создаваемый фонд по поддержке семей погибших участников и ветеранов СВО будет напрямую подчинен правительству.

Конечно, это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю. Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка, — сказал Путин в ходе беседы с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.

Специальный фонд поддержки участников спецоперации, добавил Путин, должен стать «мощной, хорошей структурой». По его словам, его напрямую подчинят правительству, сейчас этот вопрос обсуждается с депутатами и Минобороны. Российский лидер подчеркнул, что забота о защитниках страны является «святой обязанностью государства».

С предложением о создании специального фонда помощи ветеранам и семьям погибших участников СВО Путин выступил в своем обращении к Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что механизм получения помощи должен быть понятным и доступным.