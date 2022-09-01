Путин пообещал сделать удобными перевозки между Калининградом и Россией

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Владимир Путин и Антон Алиханов

Власти России будут стремиться сделать перевозки между Калининградом и остальной частью России удобными и экономически целесообразными, заявил президент страны Владимир Путин в ответ на просьбу губернатора региона Антона Алиханова поставить свободные паромы на линию с Калининградом. По мнению главы эксклава, это позволит избежать очередей, которые сейчас образовались на восемь судов, переправляющих грузы между Балтийском и Усть-Лугой.

Будем стремиться к тому и сделаем это, чтобы было удобно и экономически целесообразно, — ответил Путин.

Ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для членов ЕС по транзиту товаров из России. Согласно ей, доставка грузов, попавших под санкции, в Калининградскую область возможна через территорию Литвы по железной дороге. В то же время для этого запрещается использовать автобаны. При этом Евросоюз и Россия напрямую не обсуждали вопрос отмены «блокады» Калининграда.

18 июня Вильнюс остановил транзит в Калининградскую область товаров, подпавших под санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом это составляет около 50% всего объема перевозок.