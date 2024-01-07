Путин пообещал обсудить ситуацию с выплатами семьям погибших в СВО бойцов

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу информацию о проблемах с выплатами семьям погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции, его слова приводит ТАСС. В ходе общения с родными погибших главе государства рассказали, в частности, об отказе в выплатах из-за путаницы с регионом регистрации, а также обратили внимание на трудности со страховыми выплатами в связи с гибелью добровольцев.

Я с министром [переговорю], — пообещал Путин.

В ходе встречи одна из присутствовавших женщин пожаловалась, что власти Подмосковья отказали в региональной выплате, так как погибший был зарегистрирован в Саратовской области. Кроме того, проблемы вызвала и сама отправка запроса в другую область. Путин отметил, что так получилось «не специально» и необходимо признавать факт постоянной прописки «по месту подписания контракта — откуда человек уходил».

Кроме того, внимание главы государства обратили на проблемы со страховыми выплатами в связи с гибелью добровольцев. Участники встречи сообщили, что компания СОГАЗ выплачивает компенсации исключительно участникам подразделения «Барс». Путин заявил, что первый раз об этом слышит и также пообещал «переговорить с компанией».

Ранее стало известно, что расходы на материнский капитал и другие выплаты семьям с детьми в 2024–2026 годах будут сокращаться на сумму от более чем 150 млрд рублей до почти 170 млрд рублей ежегодно. Это следует из правительственного проекта бюджета России на следующие годы. Причиной сокращения расходов названо «уточнение численности получателей».