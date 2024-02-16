«Невозможно выпускать все самим»: Путин о союзе с дружественными странами Путин: Россия будет расширять международные альянсы с дружественными странами

Фото: Александр Рюмин/РИА Новости

Владимир Путин

Россия будет расширять международные экономические альянсы с дружественными партнерами, потому что «невозможно выпускать все самим», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинской области. По его словам, государство продолжит донастраивать механизмы поддержки промышленности для укрепления технологического суверенитета страны, передает пресс-служба Кремля.

Все выпускать на собственной площадке, на собственной территории невозможно, да и не нужно. Но тем не менее и поэтому, в том числе, мы намерены расширять международные индустриальные и технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с коллегами из ЕврАзЭС, из стран БРИКС, да и вообще с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе, — сказал он.

При этом Путин отметил, что отечественное производство, несмотря на внешнее давление, стабильно развивается. По его словам, локальные компании успешно заменяют импортную продукцию там, где были западные бренды.

Ранее Путин выразил надежду, что повышение ключевой ставки Центробанком — временная мера. При этом сегодня совет директоров Банка России принял решение оставить ставку на текущем значении — 16% годовых. Ее не стали поднимать впервые с июня прошлого года.