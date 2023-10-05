Путин пообещал расширить меры поддержки учителей

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Власти России будут расширять меры поддержки учителей, строить и ремонтировать школы, чтобы, в том числе, создать более комфортные условия работы для преподавателей, заявил президент РФ Владимир Путин. Идущий сейчас год педагога и наставника является еще одним знаком глубокого, искреннего уважения к их труду, отметил глава государства в видеообращении по случаю Дня учителя.

Этот праздник вызывает особые, очень теплые чувства. Слова благодарности любимым преподавателям сегодня звучат по всей стране. Учитель — мы часто об этом говорим, и это действительно именно так, — не просто профессия. Это призвание — благородное, важнейшее. По сути своей — миссия, — отметил Путин.

Он добавил, что благодаря труду и терпению учителей раскрываются способности и лучшие человеческие качества их воспитанников. По его мнению, талант, профессионализм, неравнодушие преподавателей важны для того, чтобы сохранять преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения, которыми славится Россия. Глава государства пожелал педагогам здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов.

Ранее Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Он пожелал педагогам всего доброго в профессиональной судьбе и отметил, что учитель — это не профессия, а миссия.