Путин пообещал провести самые масштабные соревнования по киберспорту в мире Путин заявил о подготовке в России самых масштабных киберсоревнований в мире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия проведет самые крупные соревнования по киберспорту в мире, заявил кандидат в президенты страны, действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. По его словам, которые приводит ТАСС, такого масштаба соревнования не проводила еще ни одна страна.

Что касается киберспорта, то сейчас соревнования намечаются. Надеюсь, они будут очень интересными. Такого масштаба соревнования подобного рода ни одна страна мира еще не проводила. Мы здесь делаем первые шаги, — сказал президент.

Ранее президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит опроверг сообщения о приостановке членства РФ в Международной федерации киберспорта (IESF). По его словам, секретариат IESF только пытается запретить россиянам выступать под флагом РФ, заменив его на символику IESF. Он назвал такое решение ожидаемым, так как большинство сотрудников секретариата организации — граждане Македонии, выступающие против РФ.

До этого врач-педиатр Александра Васина рассказала, что главным правилом работы ребенка за компьютером является категорический запрет делать это в темноте. Она подчеркнула, что в противном случае это может привести к снижению зрения.