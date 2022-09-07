Путин пообещал продлить дальневосточную ипотеку до 2030 года

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Программа дальневосточной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, такой кредит теперь могут получить не только молодые жители Дальнего Востока, но также врачи и учителя любого возраста. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24».

Учитывая востребованность и эффективность, предлагаю ее (программу. — NEWS.ru) продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят, — сказал глава государства.

Программа дальневосточной ипотеки позволит заемщикам оформить кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилья в Дальневосточном федеральном округе.

В ходе ВЭФ президент также затронул тему экономической ситуации в стране. По его словам, инфляция в России идет на снижение. Он предположил, что по результатам года показатель закрепится на отметке 12%. Президент добавил, что ожидает инфляцию в России на уровне 5–6% в первом-втором квартале 2023 года.