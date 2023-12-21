Путин пообещал поддерживать суверенитет и экономику Венесуэлы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе беседы глава РФ пообещал продолжить оказывать поддержку усилиям руководства республики по укреплению экономики и суверенитета.

Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере. Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета, — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили важность формирования справедливого многополярного миропорядка. Венесуэла подчеркнула, что выступает против незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств.

Кроме прочего, лидеры стран обменялись поздравлениями в преддверии новогодних праздников. Путин вновь пригласил коллегу посетить Россию в следующем году.

Главы государства также обсудили прошедшие переговоры Венесуэлы и Гайаны. В ходе них страны договорились не применять силу для решения территориального спора по Эссекибо. Для поиска выхода из кризиса стороны созовут специальную комиссию.