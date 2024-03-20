Путин пообещал жителям приграничных регионов сделать все для их поддержки

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев, «Россия сегодня»

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле поблагодарил жителей Белгородской области и других приграничных регионов за мужество и пообещал сделать все, чтобы поддержать россиян, которые из-за сложившейся обстановки потеряли близких, а также лишились бизнеса. Он подчеркнул, что первичной задачей руководства России в настоящий момент является обеспечение безопасности, для достижения которой существуют разные способы.

Я хочу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество, и, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать, — сказал глава государства.

Утром 20 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о тревоге ракетной опасности, звучащей в регионе. Он призвал местных жителей не выходить из домов, а тех, кто на улице, — спуститься в укрытия. Глава региона также призвал жителей не подходить к окнам.

Позднее губернатор сообщил, что один человек погиб в результате обстрела Белгорода и Белгородского района. Пострадали еще два человека: 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и рассечение надбровной области, у мужчины — осколочные ранения правой верхней конечности.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с разрушенными домами в селе Гуево Суджанского района после ночного обстрела. По его словам, среди местных жителей никто не пострадал, при этом три домовладения получили повреждения, также в населенном пункте перебита ЛЭП.