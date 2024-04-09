Путин сменил представителя России при ОДКБ Путин назначил Васильева полпредом России при ОДКБ вместо Агасандяна

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сменил полномочного представителя страны при ОДКБ, следует из указа на официальном сайте правовых актов. Посол по особым поручениям МИД РФ Виктор Васильев назначен на эту должность вместо Микаэла Агасандяна.

Назначить <...> Васильева Виктора Львовича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности, — гласит документ.

Другим указом глава государства освободил от соответствующей должности Агасандяна. Оба распоряжения вступают в силу с момента их подписания — 9 апреля.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Путин внес на согласование в верхней палате парламента кандидатуру замглавы Верховного суда Ирины Подносовой для назначения на должность нового председателя ВС. По его словам, решение о датах рассмотрения предложения пока не принято.

В феврале Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД России. Другим указом глава государства освободил от должности Сергея Вязалова в связи с его переходом на новое место работы. Он занимал пост гендиректора ведомства с 2015 года. Островский с 2012 года и по март 2023 года занимал пост губернатора Смоленской области.