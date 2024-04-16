Путин сменил посла России в Румынии Путин освободил Кузьмина от обязанностей посла России в Румынии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин освободил от обязанностей посла в Румынии Валерия Кузьмина, следует из указа главы государства. Новым представителем страны станет Владимир Липаев.

Освободить Кузмина Валерия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Румынии, — говорится в документе.

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения страны с Молдавией. По его словам, это произойдет внутри Евросоюза или другим путем. Политик отметил, что благодаря помощи Румынии Молдавия устойчива, в республике живут «такие же румыны». Чолаку считает, что история была несправедлива, изменить прошлое нельзя, но можно вместе «строить будущее».

До этого стало известно, что с 31 марта Румыния впервые начала оформлять гражданам РФ шенгенские визы. Дипломаты со ссылкой на полученные из Бухареста разъяснения отметили, что подать заявление можно будет во всех консульствах страны на территории России. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.