Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ Машков сообщил, что передал Путину удостоверение кандидата в президенты РФ

Фото: Kremlin.ru

Глава России Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ из рук сопредседателя его избирательного штаба народного артиста РФ Владимира Машкова. Как российский актер театра и кино сообщил ТАСС, он передал документ сегодня.

Да, я передал Владимиру Владимировичу удостоверение, сегодня была такая возможность, — сказал он.

Ранее Путин провел встречу с со своими доверенными лицами, на собрании присутствовало 544 человека. В их число вошли артисты Екатерина Гусева, Эдгард Запашный, Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, главный редактор RT Маргарита Симоньян, певцы SHAMAN и Диана Гурцкая.

На встрече российский лидер выступил против ювенальной юстиции, когда «беспощадно» вмешиваются в дела семьи и «отнимают детей». По словам президента, Россия не пойдет по такому пути.

Глава государства также отметил, что в СССР существовала жесткая система воспитания молодежи, но она не сработала. По его словам, это не смогло предотвратить развал государства. Также президент сравнил Родину и семью. Он считает, что не любить свою страну — то же самое, что не любить детей. Путин добавил, что ситуация вокруг специальной военной операции на Украине показала, что российское общество стоит на прочном фундаменте.