В Кремле рассказали о докладах Путину по ситуации на руднике Пионер Песков: Путину докладывают об итогах работы на руднике Пионер

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Президенту России Владимиру Путину докладывают об итогах работы на руднике Пионер в Амурской области, где произошло обрушение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российского лидера также уведомляют о причинах остановки спасательной операции, передает ТАСС.

Конечно, президенту докладывают о всех выводах, о результатах той работы, которая проведена, и о причинах, по которым была остановлена сама операция, — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на руднике Пионер были приняты все возможные меры в сложившейся обстановке. В частности, президент поручил обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации. По словам Пескова, «ситуация такая, какая она есть».

Ранее стало известно о прекращении поисков рабочих на месте обвала на руднике Пионер в Амурской области. Такое решение обусловлено риском повторного обвала. Пробуренные на месте происшествия скважины показали, что все горизонты, где могли находиться заточенные на глубине более 100 метров горняки, затоплены водой, глиной и льдом. Пропавших шахтеров признали погибшими, их семьи получат выплаты.